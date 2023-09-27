Самюэль Это’О прилетит на товарищеский матч между Россией и Камеруном

Национальные команды проведут встречу 12 октября.Национальные команды проведут встречу 12 октября.Сегодня, 27 сентября, стало известно о том, что экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О будет присутствовать на товарищеском матче между Россией и Камеруном.
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