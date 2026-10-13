Прибалтийские республики предлагают запретить транзит российского зерна по территории Евросоюза

Эстония, Латвия и Литва предложили Европейскому союзу запретить транзит российского зерна через территорию сообщества, в том числе с использованием европейских портов, железных дорог и другой транспортной инфраструктуры.
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