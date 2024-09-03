Когда нужно менять масло: мнение эксперта АвтоВаза

Сколько автолюбителей, столько и мнений на тему «когда менять масло». В народе бытует мнение, что долговременная эксплуатация двигателя обусловлена заменой масла с меньшим интервалом, чем рекомендуют автомобильные бренды.
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