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«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

Решение Европейского парламента, в котором не признается легитимность выборов в Белоруссии, — это проявление пресмыкания перед Вашингтоном, заявил журналистам Александр Лукашенко, действующий президент и кандидат на предстоящих выборах в Белоруссии.

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