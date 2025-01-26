«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

Решение Европейского парламента, в котором не признается легитимность выборов в Белоруссии, — это проявление пресмыкания перед Вашингтоном, заявил журналистам Александр Лукашенко, действующий президент и кандидат на предстоящих выборах в Белоруссии.
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