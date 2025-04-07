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Царьград

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Генпрокуратура России: японская НПО признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура России: японская НПО признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность японской организации "Ассоциация по вопросам северных территорий" за поддержку идей оспаривания суверенитета России над Курильскими островами.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Почему только нежелательно? Просто запрещённой!
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