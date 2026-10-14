Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал замену российского полузащитника Алексея Батракова в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
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