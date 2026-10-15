17 октября в концертном зале «Зарядье» состоится гала-концерт, посвящённый 10-летию Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».
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