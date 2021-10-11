Что происходит в российских колониях. Нашёл откуда ноги растут, и совершенно не удивлён

Медвежий уголПолитикаЧто происходит в российских колониях. Нашёл откуда ноги растут, и совершенно не удивлён Туманный Ёж Сразу скажу, что статья не для людей с хорошим воображением и не для слабонервных.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООльгаНавальный вместе со своим стадом настолько скомпроментированы на вранье, и прочих пакостях, что им верить себя не уважать.Александр Полонскийи к чему это дерьмо выкладывать ?Валерий ФедосеевЭту оппозиционую мразь направить по стопам соЛЖЕницына, может быть научатся литературно излагать свою брехню-у-у-у.sorswКак всегда: говорящая голова инагента... )))Андрей СедойКакая-то хрень полная!Алексей ПлескачС Запада методичку спустили. Они все - катают десятилетиями - одни и те же темы. Вот только... Россия - меняется. Точнее, изменилась. Оттого то, что ранее было актуальным и подобные вбросы работали на ура, сейчас - даже не у подготовленных информационно обывателей - вызывает недоумение и понимание, что это - оттудова, от Врага.ВИВладимир Иванов46 Гб материала о чудовищных, по сравнении с которыми группенфюрер Мюллер был гуманист и правозащитник, чудовищных пытках, которые невозможно смотреть, о пытках в туберкулезной больнице в Саратовской области. Это есть архив, копия архива начальства этой колонии. Компьютерщик, который сам отбывал срок, по приказу, по заданию начальства делал видеозаписи, сделал копии, вышел и передал их правозащитной организации. Сам за границу уехал. О чем этот подонок пишет здесь. Вы посмотрите их сначала. Это ...я слов не нахожу. Это все даже не за гранью добра и зла, а еще дальше. Кому вы с вашим недоразвитым интеллектом, с вашими двойками в голове за среднюю школу и чего здесь хотите втюрить вашими дебильными доводами. Сейчас отличить подлинную запись от монтажа сможет десятиклассник в два счета, а подлинность самих материалов, правда это или фильм проверить и установить еще проще. Это всё абсолютная правда. И это ужасно. Преступления, совершаемые в колониях Саратовской области - это преступления не против заключённых, а против нашей человеческой сущности. Начальник, доктор так сказать, туберкулезной больницы в бегах где-то, начальника один за другим увольняются. Хотят избежать наказания. И у меня серьезные подозрения, что им это удастся сделать. Посмотрите пару этих замечательных во всех отношениях фильмов, посмотрите- советую. И вы многое поймете.Александр ДенисовСидит такая мордочка еврейская и сказочки рассказывает.Комментировать
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