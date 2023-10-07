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Китай

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Китай выступил против внесения некоторых китайских компаний в список экспортного контроля США

Пекин, 7 октября /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против решения Министерства торговли США о внесении некоторых китайских компаний в список экспортного контроля на основании факторов, связанных якобы с Россией, заявил в субботу официальный представитель Министерства коммерции КНР, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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