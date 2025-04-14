Александр Хинштейн: В Курском приграничье найден беспилотник весом 200 килограммов

Глава области напомнил про разрушительную силу оружия ВСУ.Добровольцы отряда "Барс-Курск" в совместных действиях с военной полицией нашли на территории Глушковского района Курской области украинский беспилотник весом 200 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии