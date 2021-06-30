Почему нужно боротся с теми, кто хочет у нас сделать майдан?

Любопытно, однакоПолитикаПочему нужно боротся с теми, кто хочет у нас сделать майдан? ПолитМнение Нас пугают событиями на Украине. И действительно там произошло то, что никому не пожелаешь.Вернуться к статье5611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьigor vasiljewЧто за чушь,кто это Ельцина сметал? Сам смелся..Игорь КузнецовОн сказал "Простите россияне..." Я его не простил. И Путина не он поставил. Где его "шайка-лейка"?Nikolay StepanovИ ошибки в тексте выдают недоучку. Хотя мисли в целом верны.Игорь ТкаченкоДа и у тебя с русским плоховато)))Елена Вел))))))))))) Карма в действии! ))) Не учи других! ))))) (это я про "мисли")Игорь КузнецовИменно так.Nikolay StepanovЯ не делаю ошибок. А фразу "гениалная мисл" я слышал в одном из кинофильмов. Это грузинский акцент.Игорь КузнецовНадо забирать в кавычки, тогда не будет разночтения.Елена ВелУмело оправдался! ))) Ну что ж респект. ))))Nikolay StepanovЭто ответ, а не оправдание.Елена ВелИгорь Вам и сказал: чтобы всем было понятно-ставьте кавычки применяемым цитатам. ))) (вообще, просто смешно получилось)Серж Прологовили На български.AIAlex ImenПрозападную шпану типа догматиков Гозмана, Собчак, мошенника Навального нельзя и близко подпускать к власти - все сдадут и продадут, недаром поклоняются ЕБН. Но с невероятной коррупцией,выводом за кордон сверхдоходов от недр и прочих кон'юнктурных сверхдоходов, надо что-то делать, поскольку это опустошает нашу экономику и ложится тяжёлым бременем на реальный сектор, который деградирует. Это же порождает вопиющую несправедливость в распределении материальных благ, пренебрежение к честному труду. Что-то делать надо, эволюционно, но достаточно быстро.Елена ВелНо это уже делается. Разве не видно? Время пришло. До этого - было нельзя ничего трогать кардинально. Шла подготовка. И это требовало даже скрытности процесса. Быстро лишь кролики плодятся.Игорь КузнецовВы за революцию? А знаете сколько было в СССР "забугорных фирм" через которые шли финансовые потоки?Nikolay StepanovЗову к борьбе! Тому, что ненавижу, Одно названье есть - капитализм.Сергей ПолосовНе пизди, мудачинище! 75 лет название "этому" было - СОВОК!Nikolay StepanovДурак ты, братец, и не лечишься. Даже с лексикой проблемы. Иди доучивайся, а не суйся со своим зековским жаргоном в чаты, сразу показываешь свой "уровень" развития...Серж Прологова ну пшел нахуй, плесень совкосраньевая.Владимир СергеевДа не дурак этот Сережа ... а просто БОТ ..Серж ПрологовА ты, чмо, знаешь что такое "бот"?Владимир СергеевНу ты то не только ЧМО но и ГНИДА из тех кого ты сам нахзываешь СРАНЬААлександрМайдан хотят сделать те, которые всячески тормозят развитие и процветание. Майдан, ускорит этот процес.ГусЕнаРазрушая? ПроходилиААлександрВ этот раз, что Я сказал не правильно?ГусЕнаЯ Вас не укоряю. Просто, констатирую.Vladimir TsvetkovНо, до сих пор не дали оценку Ельцину и компании официально. Полощут СТАЛИНА, а реальные "герои" ухмыляются!Игорь КузнецовСталина не "полощут", уже не 90-е. Надо как Мао Дзе Дуна определить - 80% дел во благо народа, 20% - ошибки, кровавые. И на этом остановиться.Елена ВелПолностью согласна. Историю нужно просто знать и делать выводы. "Лицом к лицу - лица не увидать" классика.Серж ПрологовНу давай тогда уж по всем правителям России (с древней Руси начиная) выведем подобную процентовку. Сталин это такая же история как Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр первый, Екатерина Великая. Никто-ж не предлагает вернуть времена Ярослава Мудрого? Никто! Вот и "к месту"!Сергей Полосовоу! Еще как "полощут", Игорь!Владимир СергеевСтатья Явно тянет на предвыборную агитацию... уж который год , одна и та же мантра ... без Путина и его команды ЕдРотов пропадем ..... Вот сколько знаю людей .. НИКТО не призывал к Майдану .... НИКТО этого не желает .. хватит с нас Украины....Игорь КузнецовГолосуйте за тех, кто по Вашему мнению будет проводить линию на социализм, только который? "Сталинский", "Брежневский" или "Горбачёвский"? А модет быть пойти по скандинавскому пути - там у власти социал-демократы?Владимир СергеевДля начала давайте постараемся выбрать ДОСТОЙНЫХ людей в ДУМУ ... программы у всех хорошие ...Игорь КузнецовА кто мешает? Лично я пойду и проголосую, как всегда. Раньше голосовал за "Партию пива", была такая, потом за "Яблоко", холя "Программа 500 дней" Явлинского была невыполнима, потом за "Родину" (один депутат в ГД РФ), сейчас пойду за СРов, хотя не во всём с ними согласен.Владимир СергеевЯ так понял - У вас НЕ сформировались взгляды на теперешнюю Историю и также отношение к различным политическим партиям... СР-овцы... по сути левая нога теперешней Власти ... ЕдРоты - правая.. тем самым голосуя за них вы голосуете за ту же Единую Россию ... Также голосуя за павртию пива или другю спойлерскую Вы также голосуете за Единую Россию , ибо эта партия никогда не наберет пяти процентов .. а значит голоса этих партий будут распределены на другие Партии А в общем я рад , что Вы ХОДИТЕ на выборы ... Надо идти..Серж ПрологовДа программы то у всех "(особенно у зюгандонсрани) "хорошие" - ПОПУЛИСТСКИЕ. А на деле... пятый в списке зюгандосрани Орловский губернатор Клычков. Менее чем за четыре года он довел Орловщину до 1 места по смертности населения, снижения производства сахара и зерновых на 30%. Орел вошел в "тройку" вымирающих городов, количество работающих в Орле сократилось на 30 000 человек. ПОВТОРЯЮСЬ : ПЯТОЕ место в общефедеральном списке кандидатов в татупеды Г. Д.Сергей ПолосовНу так и зюгандон. Вычитал в ин=нете наше высказывание о сотовой связи и внес в программу: "Создать свой, российский сотовый телефон" (аккурат задача для программы политической партии идущей в высший законодательный орган государства).Серж ПрологовА почему "не сформировалась"? Человек нашел СВОЙ вариант отношения к политическим процессам идущим в стране. зюгандоновщине верить - заподло несмываемое; "Единая Россия" показала себя... короче за нее тоже голосовать - дураком нужно быть; СР? ЛДПР? Не смешно. А графы "Против всех" - нет. Значь, что он делает? (Не игнорировать же выборы, чтобы голос отдали "тому, кому нужно"!) Он выбирает явно не проходную партию и типо голосует за нее, что само по себе плохо (ну как ВСЕ проголосуют за эту "явно не проходную партию"? Во навоемся - то!).Николай ЗайчиковВообще-то сперва надо бы выяснить кто в России хочет сделать майдан , чиновники и депутаты своими антинародными законами и действиями или люди которые недовольны их действиямиАПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНПопробуйте защитить свои права от продажных, проворовавшихся чиновников, совершенно обнаглевших от вседозволенности и безнаказанности, повязанных и защищенных в каждом районе, в каждом небольшом городе круговой порукой с правоохранительными органами и местными назначаемыми той же местной властью депутатами, и вы захотите майдан!Серж ПрологовДа обосритесь вы в конце-концов! Делать майдан можно двумя способами: так как на Украине и так как в России - проводя антинародную СОВКОВУЮ политику, не видя и не слыша потребностей и требований народа.михаил дувановэто какую совковую?Александр ТретьякПлохо нет пункта против всехВладимир СергеевПрологову ... Чё пишешь то ...??? Забанил так и не лезь больше .... Надо же .. программа КПРФ построена на ваших комментариях ... то бишь Зюгановская программа полный плагиат Сережи Прологова.. Здорово Сережа .. Самому то не смешно ...ГусЕнаРасскажи про "новаый социальзьм" Плутошки. ! Одно пистобольство.Серж ПрологовНет не смешно. тем более что есть подтверждения и доказательства. В частности именно после того как мы здесь поговорили о том что зюгандонсрани нужно агитировать за себя "народными предприятиями ", зюгандон устроил Орловский цирк под условным названием "экономический форурм, на котором "выдвинул в "народные предприятия ООО "совхоз им. Ленина" и еще пару-тройку организаций, "народность которых раскатали "по счету "раз"!". Как там в том стареньком фильме : "Если к Вам не прижимаются в метро, это не значит что метро в Париже нету.". Перевожу: если твоим бредом и глупостью не пользуются, это не значит, что все вокруг такие же дебилы, как ты и несут такую же хуйню, как и ты. Завидуй молча.Владимир СергеевЕсли ты несешь БРЕД ,Это не значит , что он является ОСНОВОЙ программмы экономики...КПРФ ...Тем паче , что в экономике то ты как раз и БРЕДИШЬ .... выдавая свои глупости за факты.. ЧМОКАЙ ... ЧМОНЬКА...Серж Прологовэто твой рассказ про новый социализм ПлатошкинДа?Владимир Сергеевгде рассказ... О чем ????ИИринаВ реальности ,в РФ все 30 лет есть только две партии -врагов коммунистов ,которые за деградацию ,обнищание России ,обнищание и вымирание российского народа ,и своё обогащение за счет России и её народа ,и КПРФ . Враги коммунистов могут поделится хоть на 100 партии ,но все они одинаковые как под копирку .DDdiuk7728 diukфонарных столбов на всех хватитWWaleryВы про осиновые колы подумайте, вдруг для фонарей веревок не хватит?ГусЕнаСмотри, как тебя за твой вялый свинячий хвостик бы не подвесили.Серж Прологовчто повеситься больше не на чем?WWaleryгусеница, я уже сомневаюсь есть ли у тебя женское начало! Тебе родиться надо было лет 600 назад - инквизиция твоя вотчина. И с головой у тебя что? Ты ни одного комментария не написала по теме... Что ты тут и зачем делаешь? От скуки или неудовлетворенности? Брысь на порносайты или к мозахистам...Комментировать
Свежие комментарии