Медведев заявил о многочисленных союзниках России в Глобальном Юге

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что Россия имеет широкую поддержку среди стран Глобального Юга, Азии и Востока, несмотря на противостояние с западным миром.
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