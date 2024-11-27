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Медведев заявил о многочисленных союзниках России в Глобальном Юге

Медведев заявил о многочисленных союзниках России в Глобальном Юге

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что Россия имеет широкую поддержку среди стран Глобального Юга, Азии и Востока, несмотря на противостояние с западным миром.

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