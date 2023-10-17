Последний акт: исследование выброса материала умирающей звезды SN 2023ixf

Исследовательская группа под руководством доктора Чжан Жуйцзя из Китайской академии наук и профессора Ван Сяофэнга из Университета Цинхуа раскрыла, сколько материала с колоссальной скоростью было выброшено из предка звезды в конце её жизни, наблюдая сверхновую SN 2023ixf.