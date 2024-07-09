Рост цен на жилье в миллионниках замедлился третий месяц подряд

За июнь квартиры на вторичном рынке немного подорожали лишь в Ростове-на-Дону, Красноярске и Москве. В остальных миллионниках динамика либо близка к нулю, либо отрицательная Цены на вторичное жилье в мегаполисах России в июне продолжили стагнировать.