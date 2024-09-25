Пошёл процесс. Англосакс переехал в Россию, прихватив семью. За ним рванули 17 семей из Шотландии и 8 из Канады

Galina Bobryasheva

У вас приступ ненависти к людям? Кто кого замещает? Все страны проводят политику привлечения народных ресурсов. Нет людей, нет страны! Это аксиома не требующая доказательств. Во время перестройки большая масса государств вывозила людей из республик и предоставляла им бесплатный переезд, проживание, лечение. Как вы можете не знать такие элементарные вещи? Посмотрите на Америку, посмотрите на Китай. Мы просто карлики по народонаселению по сравнению с ними! Территория огромная, а людей нет. Как будете страну сохранять? Христиане едут! Едут за традиционными ценностями! Вся грязь на западе остается, а едут чистые и порядочные люди, верующие! Христиане нам по менталитету ближе, чем выходцы из среднеазиатских республик. Что за приступ ненависти, тем более, что вы не можете ни на что повлиять. Так было всегда! Всегда идет миграция населения! Во все времена в Россию приезжали люди и оставались здесь жить! Сменится поколение и они обрусеют! И они знают это и их это устраивает! Что в этом плохого? Едут работники, не тунеядцы! Учитесь уважительно разговаривать и никто не будет вас поучать. А с вашей ненавистью и грубостью не только иностранцы вас будут поучать, но и русские. ( "ваши фантазии, вам лучше туда уехать" - с какого перпугу вы так обращаетесь к незнакомому человеку?)