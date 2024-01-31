Царьград 1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание. 2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
10 правил русского офицера - "Кодекс чести русского офицера"
Комментарии
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Собака
Не караван, а стадо таких баранов, как ты! Но, как показала практика, до такого быдла как ты, это не доходит!
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1 час.
Собака
Обделался ты, показав быдлячесть своего "ума"!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Не десять, а 26. Последнее-Душа-Богу, сердце - женщине, долг-Отечеству, честь-никому!
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1 час.
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