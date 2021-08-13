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Губернатор: Томская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Губернатор: Томская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

В Томской области удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, об этом сообщает ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ со ссылкой на слова губернатора региона Сергея Жвачкина на онлайн-совещании с участием вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.

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