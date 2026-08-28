В Челябинской области стартует охотничий сезон

На Южном Урале открывается летне-осенний сезон охоты, – сообщили в Минэкологии региона. С 29 августа можно охотиться на водоплавающую, полевую, степную и болотно-луговую дичь, а также на вальдшнепа, рябчика, тетерева и глухаря без подружейных собак.
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