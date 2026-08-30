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Царьград

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Глава СПЧ призвал защищать детей от вербовки Украины негативными примерами

Глава СПЧ призвал защищать детей от вербовки Украины негативными примерами

Валерий Фадеев, руководитель СПЧ, призвал использовать примеры поломанных судеб для предотвращения вовлечения детей в противоправные действия вербовщиками с Украины.

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