Ежедневная добыча нефти в Турции достигла 132 000 баррелей

Турция значительно увеличила объем внутренней добычи нефти, достигнув суточного уровня в 132 000 баррелей, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью полуофициальному агентству Anadolu.
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