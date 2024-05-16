Что принесёт России "северный ветер" и что это будет - легкий бриз или ураган?

Я так и написала КОНЕЦ гегемонии Запада. А то, что он БЫЛ гегемоном, думаю никто оспаривать не будет. Странно, что есть еще те, кому это не очевидно. У большинства стран былой страх перед "гегемоном" уходит, пелена спадает, все видят, что король голый. Не видит только сам король. "Эти сатанисты не поняли ещё , что против них уже весь мир восстал" . - это точно. Они еще эту мысль принять не могут в силу многолетней привычки "гегемонить")))

Natalija Osminina

"И мне непонятно кто это курс такой незаслуженно держит . Неужели наши ? Ы ?"- Собственно, высокая стоимость доллара устраивает всех экспортеров товаров. ФРС поднял ставку- поэтому, к примеру, юань дешевеет (ведь, Китай не стал повышать ставку) и позволяет снижать цены на товары. Поэтому Байден ополчился на Си за то, что тот гонит ширпотреб в США по демпинговым ценам ("искусственно их снижая"). Та же ситуация была во время Великой Экономической депрессии в США в 30-ые годы, когда считалось, что к ней привели демпинговые цены на сырье, поставляемое из СССР. А дешевыми они, якобы, были за счет использование Советским Союзом бесплатного труда заключенных в "гулаги". А сейчас США сами себя опускают, приводя к началу второй Великой Экономческой депрессии. Поэтому сейчас высокий курс доллара к рублю правительство РФ устраивает. А вот в рядах партнеров США паника из-за этого- японцы просят Байдена снизить процентную ставку, потому что у них растет инфляция. И раз у врагов Байдена товары еще больше дешевеют, США хотят закрыть им доступ на американский и европейский рынки. Даже чипы из Тайваня Байден запретил ввозить в США Китая ,при этом топя Тайвань)) В попытке спастись США самоубиваются, топя партнеров.