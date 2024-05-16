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Что принесёт России "северный ветер" и что это будет - легкий бриз или ураган?

Что принесёт России "северный ветер" и что это будет - легкий бриз или ураган?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Абсолютно уверен, что большинство россиян с удовлетворением узнало, что сразу после 9 мая на территорию соседнего государства со стороны России подул северный ветер.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Я так и написала КОНЕЦ гегемонии Запада. А то, что он БЫЛ гегемоном, думаю никто оспаривать не будет. Странно, что есть еще те,  кому это не очевидно.  У большинства стран былой страх перед &quot;гегемоном&quot; уходит, пелена спадает, все видят, что король голый. Не видит только сам король. &quot;Эти сатанисты не поняли ещё , что против них уже весь мир восстал&quot; . - это точно. Они еще эту мысль принять не могут в силу многолетней привычки &quot;гегемонить&quot;)))
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3 час.
Геннадий
😍🥰💔
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2 час.
Natalija Osminina
&quot;И мне непонятно кто это курс такой незаслуженно держит . Неужели наши ? Ы ?&quot;- Собственно, высокая стоимость доллара устраивает всех экспортеров  товаров. ФРС поднял ставку- поэтому, к примеру,  юань дешевеет (ведь, Китай не стал повышать ставку) и позволяет снижать цены на товары. Поэтому Байден ополчился на Си за то, что тот гонит ширпотреб в США по демпинговым ценам (&quot;искусственно их снижая&quot;). Та же ситуация была во время Великой Экономической депрессии в США в 30-ые годы, когда считалось, что к ней привели демпинговые цены на сырье, поставляемое из СССР. А дешевыми они, якобы, были за счет использование Советским Союзом бесплатного труда заключенных в &quot;гулаги&quot;.  А сейчас США сами себя  опускают, приводя к началу второй Великой Экономческой депрессии. Поэтому  сейчас высокий курс доллара к рублю правительство РФ устраивает. А вот в рядах партнеров США паника из-за этого- японцы просят Байдена снизить процентную ставку, потому что у них растет инфляция.  И раз у врагов Байдена товары еще больше дешевеют, США хотят закрыть им доступ на американский и европейский рынки.  Даже чипы из Тайваня Байден запретил ввозить в США Китая ,при этом топя Тайвань))  В попытке спастись США самоубиваются, топя партнеров.
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2 час.

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