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Царьград

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Польша инициировала санкции против Meta на €250 млн за мошенничество

Польша инициировала санкции против Meta на €250 млн за мошенничество

Польша призывает страны ЕС штрафовать Meta за мошеннический контент на её платформах. Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский ищет поддержку для коалиции, чтобы наложить штраф в €250 млн.

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