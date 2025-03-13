В Екатеринбурге коллекторскую организацию оштрафовали за навязчивые звонки

Житель Екатеринбурга обратился в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области с жалобой на регулярные звонки с требованием погасить долг по микрокредиту, который оформила его супруга.
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