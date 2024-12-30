Отказавшись от транзита газа в ЕС Зеленский поставит под удар 38 тысяч 600 км украинской ГТС – Bloomberg

Bloomberg пишет о том, что сделка по транзиту газа между Украиной и Россией, срок действия которой истекает послезавтра, переживает «критический момент истины», а отказ Украины от транзита российского газа может поставить под удар ее газотранспортную систему.
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