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Регионы России

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Исчезнувшие древние супергоры способствовали развитию жизни на Земле

Исчезнувшие древние супергоры способствовали развитию жизни на Земле

Учёные из Германии и Австралии раскрыли роль древних гигантских горных цепей, которые некогда возвышались на территории современной Антарктиды, в эволюции сложной жизни на Земле.

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