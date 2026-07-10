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Член администрации Белого дома Джулиани: «Трамп разочарован вылетом США с ЧМ. Но он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и мы тоже, победителю стоит отдать должное»

Глава рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на вылет сборной страны с ЧМ-2026 .

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