Саркисян: запуск единого валютного пространства ЕАЭС требует кропотливой работы

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не готовы к внедрению единого валютного пространства, заявил бывший премьер-министр Армении, зампред правления Евразийского банка развития (ЕАБР), куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян.
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