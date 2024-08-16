Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Преодолевать допущенный ляп будем долго и с потерями, но сказать почему так произошло не можем. Так что девиз Белоусо...Су-34 ВКС России ...
  • Samarium
    Будет нанесен ядерный удар всеми ядерными средствами страны и  в первую очередь по сша....затем настанет очередь гейр...В США назвали пер...
  • Александр
    ЭТИ НОВЫЕ НАСРИДАМУСЫ УЖЕ ДОСТАЛИ!!!«Новый Нострадаму...

Фигурантка дела об афере с сухпайками для ВС РФ меняла авто каждые три года

Фигурантка дела об афере с сухпайками для ВС РФ меняла авто каждые три года

Проходящая по делу об афере с сухпайками для ВС России топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» Эльвира Смирнова каждые три года меняла машины и жила в большом загородном доме, рассказала РИА Новости ее соседка в Новой Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх