Фигурантка дела об афере с сухпайками для ВС РФ меняла авто каждые три года

Проходящая по делу об афере с сухпайками для ВС России топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» Эльвира Смирнова каждые три года меняла машины и жила в большом загородном доме, рассказала РИА Новости ее соседка в Новой Москве.
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