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  • Людмила
    Ну, и вкус у этой ...ляди !!!Русская красотка ...
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    Прекратите платить деньги в политизированый МОК.Если им нужна политика пусть из МОК уходят в Конгресс США и там хлеба...Министр спорта Ро...

Щенсны играл за «Барсу» в матче с «Атлетиком», потому что Пенья проспал тренировку

Щенсны играл за «Барсу» в матче с «Атлетиком», потому что Пенья проспал тренировку

Стало известно, почему главный тренер «Барселоны» Ханси Флик принял решение поставить в ворота команды второго вратаря Войцеха Щенсны, а не основного Иньяки Пенью на полуфинал Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:0).

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