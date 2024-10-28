Массово развивать детский футбол в России планируют при помощи пива

В Госдуме возобновили работу над законопроектом, разрешающим продажу "пенного" во время футбольных матчей В Госдуме готовы обсудить законопроект, снимающий запреты на продажу пива во время проведения футбольных матчей, за исключением детско-юношеских соревнований, пишет "Парламентская газета".