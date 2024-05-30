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В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ

В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ

В Керчи после отражения ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортную инфраструктуру был нанесен ущерб автомобильному и железнодорожному паромам, заявил 30 мая министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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