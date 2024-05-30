В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ

В Керчи после отражения ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортную инфраструктуру был нанесен ущерб автомобильному и железнодорожному паромам, заявил 30 мая министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии