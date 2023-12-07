Врач Черемисова: на изменение походки влияет даже то, как вы спите

В повседневной суете человек может не заметить, что набойки на одном ботинке стали стираться быстрее, чаще пачкается передняя часть обуви, а на брюках после прогулки по грязной дороге остается грязь — такие неочевидные признаки говорят о том, что у вас изменилась походка.