Бизнесмен Мусаев похвастался, как "сделал" карьеру одной журналистке

Бывший главный редактор "Ведомостей" и российского издания Forbes, а ныне основатель зарубежного бизнес-издания The Bell Елизавета Осетинская (внесены Минюстом в список иноагентов) своей карьерой во многом обязана бизнесмену дагестанского происхождения Магомеду Мусаеву, утверждает последний в рамках одного телефонного разговора.