СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в ДНР, есть жертвы (ФОТО 18+)

ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в ДНР, погиб мужчина 32 лет. Пассажирский междугородный автобус «Волноваха-Донецк» попал под огонь украинских боевиков на въезде в Еленовку — посёлок к югу от Донецка на пути к Волновахе и Докучаевску.