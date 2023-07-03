Русская весна

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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в ДНР, есть жертвы (ФОТО 18+)

СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в ДНР, есть жертвы (ФОТО 18+)

ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в ДНР, погиб мужчина 32 лет. Пассажирский междугородный автобус «Волноваха-Донецк» попал под огонь украинских боевиков на въезде в Еленовку — посёлок к югу от Донецка на пути к Волновахе и Докучаевску.

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