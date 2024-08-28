Девять улиц в Рязани остались без электропитания 28 августа

Аварийное отключение затронуло улицы Вокзальную, 1-й Вокзальный проезд, 2-й Вокзальный проезд, Первомайский проспект, Малое шоссе, Коммунистический переулок, Комсомольский переулок, Транспортный переулок и Цветной бульвар.
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