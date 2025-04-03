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Царьград

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Мишустин сменил главу Ространснадзора. Кто такой Виктор Гулин?

Мишустин сменил главу Ространснадзора. Кто такой Виктор Гулин?

Премьер России Михаил Мишустин сменил главу Ространснадзора. Виктор Басаргин ушёл на пенсию. Врио руководителя стал его заместитель Виктор Гулин.

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