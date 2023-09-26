Чтобы новая прическа идеально гармонировала с внешностью, важно заранее понять, насколько она сочетается с вашей формой лица.

﻿﻿Миранда Керр, Белла Хадид, Кира НайтлиВаш бьюти-образ очень выигрывает от стрижки, которая вам действительно идет: с ней вы сможете выглядеть ярко и интересно без тщательно продуманного макияжа и легко отказаться от дополнительных аксессуаров.