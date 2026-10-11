В Перми восстановили дом после атаки БПЛА: заменены 28 дверей

В Перми завершили основной комплекс восстановительных работ в многоквартирном доме, повреждённом 7 сентября в результате атаки беспилотника: приведены в порядок фасад и подъезды, восстановлены тепловой контур и остекление, заменены 28 дверей.
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