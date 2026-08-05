Тверской суд по иску Генпрокуратуры признал Бандеру и УПА пособниками нацистов; РВИО связывает это с идеологией нынешнего киевского режима

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также организации ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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