Военное обозрение

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Одним из результатов удара по порту Одессы стало поражение корабля ВМС ВСУ

Одним из результатов удара по порту Одессы стало поражение корабля ВМС ВСУ

Появляются некоторые подробности ударов по объектам в портовых городах, контролируемых киевским режимом.

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