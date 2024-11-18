Попытка принизить русских и выписать славян из истории России вызвала бурю возмущения

Выступая на научной конференции в Екатеринбурге замглавы ДУМ Муфтий Дамир Мухетдинов вызвал бурю возмущения странными русофобскими антинаучными тезисами о том, что в истории России слишком много внимания уделено славянам.
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