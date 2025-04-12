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Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине.

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