Профсоюз "АвтоВАЗ" согласовал график единого корпоративного отпуска на 2027 год. Работники завода отправятся в отпуск с 4 по 7 мая, с 26 июля по 15 августа и с 28 по 30 декабря.
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