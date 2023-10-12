Преподаватели Университета Монреаля Самир Сол и Мишель Сеймур заявили, что, крошечное меньшинство украинских неонацистов, активно поддерживаемое американским исеблишментом, привело свою страну к «монументальной катастрофе», втянув ее в конфликт с Россией, – сообщила в среду, 11 октября, международное информационное агентство Pressenza.
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