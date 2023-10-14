Что такое Шамбала? Понимание таинственного царства

Шамбала, что в переводе с санскрита означает “место покоя” или “место тишины” это мифический рай, о котором говорится в древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре и в древних писаниях культуры Чжан Чжун, существовавшей до тибетского буддизма в Западном Тибете.
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