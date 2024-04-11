Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Комиссия Росавиации по итогам расследования посадки A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском предложила уволить двух топ-менеджеров авиакомпании, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишут «Известия» со ссылкой на новый отчет комиссии.