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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Комиссия Росавиации по итогам расследования посадки A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском предложила уволить двух топ-менеджеров авиакомпании, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишут «Известия» со ссылкой на новый отчет комиссии.

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