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Царьград

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Расследование теракта на концерте в «Крокус Сити Холл» завершено

Расследование теракта на концерте в «Крокус Сити Холл» завершено

Компания «Крокус Интернэшнл» признана потерпевшей в деле о теракте во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», который временно не функционирует.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Знакомиться перед расстрел ом или новые планы строят?
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23 час.
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