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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым

Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым

«Мы расстались!» – написала Крамаренко на вопрос подписчика. Крамаренко 19 лет, она является чемпионкой Европы и трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике.

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