Вышла Motorola, которую можно носить на руке

На конференции Lenovo, посвященной инновациям и технологиям, проведенной сегодня рано утром, Motorola представила свое новое концептуальное устройство: мобильный телефон с изменяемой формой корпуса и сгибающимся экраном.
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