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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о Соболеве в «Зените»: «Ну о чем-то же надо народу говорить. Если я выйду в красных кроссовках, это не значит, что в «Спартак» ухожу»

Медведев о Соболеве в «Зените»: «Ну о чем-то же надо народу говорить. Если я выйду в красных кроссовках, это не значит, что в «Спартак» ухожу»

Ранее появилась информация о том, что форвард «Спартака» принял предложение «Зенита». Также в соцсетях сообщалось, что Соболев приехал на товарищеский матч с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в синих кроссовках.

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